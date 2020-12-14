Акмолинское предприятие стало обладателем специальной премии "Іскер"

Компания основана в 1999 году в городе Атбасаре.

ТОО "INTER TRADE" Акмолинской области стало лауреатом специальной премии "Іскер" на торжественной церемонии награждения лауреатов Премии Президента РК "Алтын сапа", передает управление внутренней политики.

В городе Нур-Султане состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Премии Президента РК "Алтын сапа".

В ходе церемонии были определены и лауреаты специальной премии "Іскер". Премии удостоен один из крупнейших производителей муки Казахстана, известное акмолинское предприятие — ТОО "INTER TRADE".

Компания основана в 1999 году в городе Атбасаре. Сегодня ТОО "INTER TRADE" является крупным механизированным предприятием, оснащенным современным оборудованием, техникой, компьютерными системами. Бессменным руководителем предприятия является Магомет Дзейтов. Компания имеет в собственности мельничный комплекс, который предназначен для размола пшеницы мягких сортов в муку высшего, а также I, II сортов, больше известной, как "Атбасар мука", производительностью 150 тонн зерна в сутки.

"Производимая нами продукция является показателем качества в Казахстане. Атбасарская мука признана лидером в своей отрасли. Мы продолжаем свое развитие, в перспективе компании новый проект — строительство мельницы по переработке зерна твердых сортов до 60 тонн в сутки", - отметил генеральный директор предприятия Магомет Дзейтов.

На сегодня у ТОО "INTER TRAD" имеются все необходимые условия для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. География поставки торговой марки предприятия включает такие страны как Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, страны дальнего зарубежья.

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