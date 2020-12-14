Высокопоставленных военных осудили за взятку 

Они получили взятку в 1,8 млн тенге.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области окончено уголовное дело в отношении начальника РГУ "Семипалатинская эксплутатационная часть" Хамзина М.К. и его заместителя Муратова Д.К. по факту получения взятки, сообщает zakon.kz.

Они подозревались в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в сумме 1,8 млн тенге за подписание актов выполненных работ по договорам поставки стальной проволоки на сумму 57,4 млн тенге, заключенным между предпринимателем и РГУ "Главное управление расквартирования войск МО РК", - сообщили в ведомстве.

10 декабря приговором Военного суда Семейского гарнизона Хамзину М.К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, Муратову Д.К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!