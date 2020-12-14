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В Башкирии застрявшая в заборе женщина замерзла насмерть

Она провисела на ограждении всю ночь.

Фото : s1.1zoom.ru14 декабря 2020, 12:40

В Башкирии женщина примерзла к забору, пытаясь через него перелезть, сообщает zakon.kz.

По информации UFA1.RU, пострадавшую обнаружили только утром.

Все произошло в деревне Деме Чишминского района. Со слов местных жителей, на улице было темно и женщину никто не увидел.

Проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, — отметили следователи.

Как отметил источник издания, умершая забыла ключи и решила попасть домой, перебравшись через забор.


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