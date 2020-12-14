В Башкирии застрявшая в заборе женщина замерзла насмерть
Она провисела на ограждении всю ночь.
Фото : s1.1zoom.ru14 декабря 2020, 12:40
В Башкирии женщина примерзла к забору, пытаясь через него перелезть, сообщает zakon.kz.
По информации UFA1.RU, пострадавшую обнаружили только утром.
Все произошло в деревне Деме Чишминского района. Со слов местных жителей, на улице было темно и женщину никто не увидел.
Проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, — отметили следователи.
Как отметил источник издания, умершая забыла ключи и решила попасть домой, перебравшись через забор.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050944-074ff7344e10a0e180284493012f9722
Сейчас читают