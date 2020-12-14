"Долевые новоселы". БЦК первым выдал клиенту ипотеку с долевым участием

Ипотека с долевым участием – уникальный продукт на рынке РК.

АО "Банк ЦентрКредит" выдал первый банковский займ с долевым участием в рамках программы "Баспана Хит".

Сегодня клиент БЦК Ляйла Анасова уже приобрела квартиру в строящемся доме. Банковский займ по данной программе выдается на самых выгодных на сегодняшний день условиях – по ставке 10,75% (ГЭСВ от 11,3%) годовых, сроком до 15 лет, первоначальный взнос – от 20%.

Ипотека с долевым участием – уникальный продукт на рынке РК, который позволяет клиентам взять кредит на недвижимость, находящуюся на стадии строительства на более выгодных условиях и по сниженной процентной ставке. Одним из главных преимуществ также является отсутствие рисков, так как имеются гарантии на завершение строительства многоквартирных жилых домов и ввода их в эксплуатацию.

Мы очень рады поздравить Ляйлу Анасову со скорым новосельем. Уверены, что сегодняшний день положит начало нового, перспективного направления ипотечного кредитования по сниженной цене на этапе строительства, – говорит Председатель Правления АО "Банка ЦентрКредит" Галим Хусаинов, – Этот продукт – результат изучения потребностей наших клиентов и еще один знаковый шаг на встречу их пожеланиям.

В рамках данной программы БЦК не взимает банковские комиссии при оформлении займа. Не требуется и оценка приобретаемой доли. Таким образом, клиент не несет никаких расходов, связанных с услугами оценки жилья при оформлении банковского займа.

Мы с семьей давно хотели переехать в более просторную квартиру, – говорит Ляйла, – И приобретение жилья на этапе строительства всегда было более выгодным. Но раньше я не рискнула бы пойти на такой шаг. Рада, что теперь это стало абсолютно безрисковым вложением, и можно приобрести квартиру по сниженной цене, выгодной ставке и при этом абсолютно не сомневаться в добросовестности застройщика.

Максимальная стоимость жилья по данной программе – 35 млн тенге для городов Нур-Султана и Алматы, 25 млн тенге – для городов Актау, Атырау и Шымкент, 20 млн тенге – для города Караганда и 15 млн тенге – для других городов. В настоящее время Банк проводит активные мероприятия с застройщиками Республики для расширения списка Партнёров, с целью увеличения предложений для клиентов на приобретение жилья по программе в строящихся жилых комплексах.

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