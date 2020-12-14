Названа самая заразная группа пациентов с COVID-19

Ученые выявили, что люди с подавленным иммунитетом при инфицировании коронавирусом остаются заразными дольше других, сообщает zakon.kz.

При исследовании были взяли образцы у 20 человек с ослабленным иммунитетом и с COVID-19.

У людей с подавленным иммунитетом есть затруднения с тем, как долго вирус находится в организме.

Это заметно по тому, как здоровые люди сосуществуют с вирусными инфекциями, и как относительно безопасные вирусы могут привести к смерти пациентов с подавленным иммунитетом. Поэтому элиминация (есть свойство вируса покидать организм) СOVID-19 у таких больных может быть затруднена, - сказала р