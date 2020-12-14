Чемпиона Казахстана ждут в Шотландии и Турции

Он покидает "Кайрат".

Новоиспеченный чемпион Казахстана по футболу польский легионер алматинского футбольного клуба "Кайрат" Конрад Вжещиньски продолжит карьеру в европейском чемпионате, передает zakon.kz.

Игрок не стал продлевать контракт с алматинцами и в интервью Meczyki заявил, что его уже ждут в европейских клубах.



Теперь карты у меня на руках, и у меня хорошая позиция на переговорах. Летом поступали предложения из Турции. Также есть запросы из Шотландии и Польши. Есть предложение с Ближнего Востока. Несколько месяцев назад я думал о наилучшем пути, и вместе с моими агентами из INNfootball мы решили, что закончим историю с "Кайратом", которая в итоге завершилась хэппи-эндом, — сказал игрок.

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