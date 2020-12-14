Нигматулин ко Дню Независимости вручил государственные награды депутатам Мажилиса

Депутатский корпус в нынешних непростых условиях внедрил новые формы и механизмы работы, чтобы законодательно обеспечить выполнение всех задач, поставленных Елбасы и Главой государства по дальнейшей модернизации страны.

В преддверии Дня Независимости Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил депутатам и сотрудникам Аппарата государственные награды, которые присуждены Указом Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.

Говоря о важности Дня Независимости для всех казахстанцев, достижениях нашей страны за эти годы, Спикер Мажилиса подчеркнул эффективность стратегического курса, заложенного Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и реализуемого сегодня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. По словам Нурлана Нигматулина, инициативы руководства страны позволили Казахстану состояться как независимому государству, которое пользуется высоким международным авторитетом, стабильно развивается и обладает всеми возможностями для ответа на вызовы современности.

При этом Председатель Мажилиса отметил, что депутатский корпус в нынешних непростых условиях внедрил новые формы и механизмы работы, чтобы законодательно обеспечить выполнение всех задач, поставленных Елбасы и Главой государства по дальнейшей модернизации страны.

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом "Барыс" III степени награжден депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев, орденом "Парасат" - Жексенбай Дуйсебаев и Дания Еспаева, орденом "Құрмет" - Жамбыл Ахметбеков. Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечены заслуги депутата Мажилиса Александра Суслова, а также сотрудников Аппарата Наримана Алгожина, Ботагоз Ботабаевой и Клары Маутенбаевой. Почетную грамоту Республики Казахстан получили сотрудники Аппарата Мажилиса Айтбек Алипов, Айгерим Нуржанова и Татьяна Сыздыкова.

Председатель Мажилиса также вручил орден МПА СНГ "Содружество" заместителю Генерального Прокурора Марату Ахметжанову, а медали МПА СНГ "За укрепление межпарламентского сотрудничества" - министру юстиции Марату Бекетаеву и депутату Мажилиса Сергею Звольскому. Почетные грамоты Совета МПА СНГ получили мажилисмены Абдиманап Бектурганов и Мухтар Ерман.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность взаимодействия представителей государственных органов с депутатским корпусом для эффективной работы над законопроектами и расширения межпарламентских связей.

Указом Президента Казахстана Государственная премия 2020 года в области литературы и искусства имени Абая присуждена депутату Мажилиса Сауытбеку Абдрахманову за исследование "Абыз Әбіш".

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