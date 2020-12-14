Обсуждены механизмы защиты локального рынка интернет-рекламы

Особое внимание стоит уделить глобальным паблишерам.

Не всегда реклама, таргетируемая на Казахстан, соответствует нормам законодательства РК.

Уже не первый год наблюдаются такие нарушения со стороны глобальных паблишеров как демонстрация запрещенной, ненадлежащей рекламы. Именно этот вопрос поднимался на прошедшем вчера рабочем заседании Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации в онлайн-формате.

В ходе обсуждения основного вопроса была озвучена сопутствующая проблема, связанная с модерацией рекламы на казахском и русском языках.

Если на ТВ строго выполняется размещение рекламных материалов на казахском и русском языках в соотношении 50/50, то на глобальных площадках доля казахскоязычной рекламы значительно меньше. Локальные рекламодатели сталкиваются со следующей проблемой: в Youtube рекламный ролик на русском языке проходит модерацию за 1 час, в свою очередь на казахском языке этот процесс занимает от 3 дней до недели. Результаты наших кампаний показывают, что досматриваемость роликов на казахском языке составляет почти 100%, это еще раз подчеркивает востребованность данного контента, - отметила Ольга Курданова, представитель международной коммуникационной группы.

Игроки рекламного рынка совместно с представителями МНЭ РК, МИОР РК, ЦАИ, обсудив данную проблематику, договорились о необходимости оповещения рекламодателей, агентств и площадок относительно строгого соблюдения рекламного законодательства, а также внесения изменений в политики. Особое внимание стоит уделить глобальным паблишерам, доля бюджетов которых в каждой категории составляет не менее 65% (рис.1)

Объем интернет-рекламы Казахстана в 2019г.

В обсуждении приняли участие представители Министерства национальной экономики РК, Министерства информации и общественного развития РК, Центра анализа информации, лидирующих Казнет площадок, интернет сейлз-хаусов, рекламных сетей. Все участники пришли к общему выводу о необходимости формирования понятийного аппарата в области интернет-рекламы и включения свода норм в Закон РК «О рекламе».

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