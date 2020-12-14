Мамин вручил госнаграды ко Дню Независимости

Орденом "Айбын" II степени награжден вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Премьер-Министр РК Аскар Мамин ко Дню Независимости вручил сотрудникам министерств и ведомств, а также представителям зарубежных стран государственные награды за вклад в социально-экономическое развитие Казахстана, сообщает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, орденом "Парасат" награждены руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев и министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Орден "Достык" II степени вручен генеральному директору АО "КАМАЗ" Сергею Когогину, председателю совета директоров "YDA Group" Арслану Хусейну и учредителю ТОО "YDD" Кемертелидзе Шмаги.

Орденом "Айбын" II степени награжден вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков. Орденом "Құрмет" награждены заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Айдын Каримов, заместитель руководителя Пресс-службы Премьер-Министра Думан Хамит, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Асхат Кайнарбеков, председатель Комитета науки Министерства образования и науки Жанна Курмангалиева, заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Сатжан Аблалиев, заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Маншук Абдыкарим, заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Николай Кадюков, председатель правления АО НК "КазАвтоЖол" Улан Алипов.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев, председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев, заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Асхат Жапсарбай, заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Дулат Жекебаев, заместитель председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Алмат Абдикешов, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Нариман Жунусов и ряд сотрудников Канцелярии Премьер-Министра.

"Почетной грамотой Республики Казахстан" награждена заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Лаура Ахметниязова и ряд сотрудников Канцелярии Премьер-Министра.

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