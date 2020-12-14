Гороскоп здоровья на 2021 год

При любом недомогании лучше обратиться за консультацией к врачу.

Астрологи считают, что год Быка 2021 будет неспокойным для тех знаков Зодиака, болезни которых находятся в запущенном состоянии и не лечились раньше. Поэтому год желательно начать с оздоровительных практик, лечебной физкультуры, диеты и прохождения профилактических осмотров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Страна.ua.

Хозяин года не потерпит, если вы будете игнорировать самые первые сигналы организма о нарушении. При любом недомогании лучше обратиться за консультацией к врачу.

В течение года нужно быть особенно внимательным в период ретроградного Урана, когда может возникнуть риск непредвиденных и внезапных ситуаций - с 15 августа 2020 по 14 января 2021 года, а также с 20 августа 2021-го и до конца года.

С 25 июня по 1 декабря 2021 года ретроградным будет Нептун, который может влиять на подсознание, вызывать ложные надежды и иллюзии. В период ретроградного Сатурна - с 23 мая по 11 октября - может возникать разочарование, неуверенность в себе и депрессия.

Овен

В целом беспокоиться о своем самочувствии Овнам не придется. Если будете следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни, серьезных опасений не предвидится. В начале года нужно следить за состоянием горла и вовремя лечить ангину. Также уделите время посещению стоматолога и проверьте работу щитовидной железы в случае необходимости. Во второй половине года будьте внимательны к дыхательной системе. Заядлым курильщикам необходимо избавляться от никотиновой зависимости.

Телец

В первой половине года Тельцов могут одолевать незначительные головные боли. В мае особенно аккуратными нужно быть тем представителям знака, работа которых связана с риском для здоровья. Во втором полугодии необходимо заботиться о позвоночнике и уделить внимание работе суставов и голосовых связок. Осенью постарайтесь восполнить организм витаминами и следите за здоровым питанием. Нарушение обмена веществ может вызвать аллергические реакции.

Близнецы

Близнецам важно соблюдать правильный режим работы и отдыха. Избегайте переутомления и делайте перерывы для глаз при длительной работе за компьютером. Важно давать себе достаточно времени на восстановление и расслабление. Избегайте стрессов и эмоциональных перегрузок, откажитесь от алкоголя и вредных продуктов. Некоторым Близнецам потребуется придерживаться определенных диет, направленных на нормализацию общего состояния организма.

Рак

В начале года у Раков может ухудшиться настроение, некоторые представители знака могут почувствовать снижение тонуса, повышенную тревожность и проблемы со сном. Старайтесь больше отдыхать и высыпаться. Если вы плохо переносите одиночество, чаще проводите время с близкими и друзьями. Только не злоупотребляйте алкоголем и жирной пищей. Склонным к гипертонии представителям знака нужно избегать любого перенапряжения.

Лев

Для Львов опасность могут представлять сезонные заболевания весной или осенью, поэтому внимательно следите за иммунной системой. Не забывайте о благотворном влиянии закаливания, разгрузочных дней и витаминов на организм. Старайтесь также больше бывать на свежем воздухе. Откажитесь от соли и крепких напитков, не переохлаждайтесь и держитесь подальше от сквозняков.

Дева

Если Девам хочется иметь крепкое "бычье" здоровье, то занимайтесь спортом, бросьте курить и не увлекайтесь алкоголем. Это три важных критерия. В межсезонье избегайте людных мест, носите маску, чтобы не подхватить вирусную инфекцию, не переохлаждайтесь и не переутомляйтесь. В течение всего года следите за пищеварением. При необходимости можно провести обследование кишечника и поджелудочной железы.

Весы

В течение 2021 года Весам необходимо придерживаться правильного питания и давать своему телу разумные нагрузки. Отдайте предпочтение кардиотренировкам. Относитесь к своему здоровью внимательно. Не допускайте серьезных перегрузок и избегайте переохлаждения. Помните, что в целом здоровье зависит от того, правильно ли вы заботитесь об энергии ума и крепости тела. Да и профилактика - это великая вещь, поэтому плановые визиты к врачу помогут сохранить равновесие в организме.

Скорпион

Вы будете здоровы круглый год, если будете соблюдать необходимую диету и вовремя прислушиваться к своему состоянию. Следите за работой ЖКТ и укрепляйте иммунитет, исключите тяжелую, жирную пищу и алкоголь. Можно обратить внимание на нетрадиционные виды лечения, которые помогут без сбоев работать вашей печени, кишечнику и мочеполовой системе. Но не занимайтесь самодеятельностью и не прописывайте себе таблетки.

Стрелец

Стрельцам в год Быка нужно беречься от простуды и досаждающих нам в последнее время вирусов. Тщательно следите за состоянием дыхательной системы. В первой половине года риск для здоровья может быть повышенным. Будьте внимательны к вашему пищеварению, соблюдайте необходимую диету и откажитесь от алкоголя и вредных продуктов. Пусть здоровье всегда будет в вашем фокусе внимания.

Козерог

В течение всего года Козерогам необходимо избегать тяжелых физических нагрузок и теплее одеваться, а также соблюдать все необходимые меры профилактики и гигиены. Весной можете начать ходить в бассейн, заняться спортом на свежем воздухе. Не забывайте достаточно отдыхать, принимать витамины и больше гулять. Исключите из рациона острые блюда и алкоголь.

Водолей

Водолеям нужно стараться меньше подвергать себя физическим и эмоциональным нагрузкам, чтобы избежать сбоя в работе нервной системы. Следите за тем, чтобы не переутомляться в течение работы, обратите внимание на сбалансированность питания. Не нужно увлекаться перекусами на ходу или обедом всухомятку во время рабочего дня. Это может привести к гастриту. Во втором полугодии уделяйте время кардионагрузкам, но не превышайте свои возможности в спорте.

Рыбы

С учетом эпидемиологической ситуации придется поберечь себя и избегать больших скоплений людей. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе, ни в коем случае не курите. Ведите здоровый образ жизни и чаще ходите пешком. Следите за организмом и в случае болезни, не пускайте ее на самотек. В течение всего года старайтесь укреплять свой иммунитет и закаляться.

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