Глава UFC высказался о боях блогеров против бойцов ММА

Недавно вызов бросили Конору МакГрегору.

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о новой моде на бои между блогерами и бойцами смешанных единоборств, передает zakon.kz.

Все чаще блогеры с большой аудиторией заявляют о том, что готовы выйти на ринг, в октагон и сразиться с представителям единоборств по их правилам. В частности, Флойд Мэйвезер проведет бой с блогером Логаном Полом, а брат Логана Джейк 29 ноября на вечере бокса в Лос-Анджелесе победил экс-игрока НБА Нэйта Робинсона. Теперь Джейк решил бросить вызов самому Конору МакГрегору.

Руководитель самого крупного промоушена в смешанных единоборствах UFC Дэйна Уайт не обрадовался таким новостям.

Конор – один из величайших бойцов. Так что он не будет драться с блогерами, которые записывают гребаные видео на ютьюбе. Для подобных боев есть свои рынки, но я таким не занимаюсь, - заявил он в интервью TMZ.

Состоится ли бой, пока не известно.

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