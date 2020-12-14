В Казахстане утвердили правила оказания специализированной медпомощи

При этом услуги по оказанию специализированной медицинской помощи, не входящие в перечень ГОБМП, оказываются в системе ОСМС или на платной основе.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 8 декабря 2020 года утвердил правила оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, передает zakon.kz.

Как отмечается, специализированная медицинская помощь оказывается в виде консультативно-диагностической помощи в амбулаторных условиях, станционарозамещающей и стационарной помощи на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи.

При этом на любом уровне оказания специализированной медицинской помощи при затруднении в идентификации диагноза, в том числе нетранспортабельность больного, организуется консилиум с привлечением специалистов, при необходимости с привлечением специалиста из других медицинских организаций.

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи, не входящие в перечень ГОБМП, оказываются в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) или на платной основе.

Объем специализированной медицинской помощи, включая лабораторно-диагностические методы исследования, определяется клиническими протоколами.

Согласно правилам, дети до пяти лет, а также дети старшего возраста, нуждающиеся в соответствии с заключением врача в индивидуальном уходе, госпитализируются с матерью или другими лицами для осуществления такого ухода.

При этом лица, осуществляющие уход за ребенком, находящимся на стационарном лечении, бесплатно обеспечиваются спальным местом.

Кроме того, специализированная медицинская помощь может оказываться в дневных стационарах, она предоставляется в амбулаторных и стационарных условиях организациями здравоохранения.

В дневных стационарах такая помощь оказывается по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или другой организации здравоохранения с результатами лабораторных, инструментальных исследований и консультаций профильных специалистов, необходимых для лечения данного пациента.

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи, не входящие в перечень ГОБМП, оказываются в системе ОСМС или на платной основе.

Руководство организации здравоохранения, самостоятельно принимает решение о плановой госпитализации пациента при наличии медицинских показаний для социально-незащищенных групп населения: дети до 18 лет, беременные, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные матери, пенсионеры, больные социально-значимыми заболеваниями в пределах 15% от объема плановой госпитализации для научных организаций, 10% для организаций здравоохранения районного, городского, областного уровней независимо от формы собственности.

В документе отмечается, что на период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 руководство организации здравоохранения самостоятельно принимает решение о плановой госпитализации пациента при наличии медицинских показаний для социально-незащищенных групп населения в пределах 50% от объема плановой госпитализации для научных организаций, 30% для организаций здравоохранения городского, областного уровней независимо от формы собственности.

При выписке из стационара пациенту на руки выдается выписной эпикриз, где указывается полный клинический диагноз, проведенный объем обследования, лечения в соответствии с Протоколом и рекомендации по дальнейшему наблюдению за больным.

Информация о пациенте одновременно передается в организацию здравоохранения, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, по месту прикрепления больного.



Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (11 декабря).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!