В Шымкенте государственными наградами награждены 46 граждан

Все наши достижения являются результатом независимости - аким.

В торжественном мероприятии аким города Шымкент Мурат Айтенов поздравил присутствующих с Днем Независимости и отметил стремительное развитие Шымкента за годы независимости.

Благодаря независимости развитие города Шымкент вышло на новый уровень. В год обретения независимости население Шымкента составляло 400 тысяч человек, сегодня оно достигло свыше 1 миллиона человек. Площадь города увеличилась с 13 тысяч гектаров до 116,3 тысяч гектаров.

В своем выступлении Мурат Дуйсенбекович отметил, что в 1994 году городской бюджет составлял 1,0 миллиард тенге, на сегодняшний день этот показатель составляет свыше 455 миллиардов тенге. В экономику города направлено более 2,6 трлн тенге инвестиций. С 1991 года в эксплуатацию введено 6,1 миллиона квадратных метров жилья.

Все наши достижения являются результатом независимости, упорного труда наших граждан, которые трудились на этом пути. Пусть наша страна и Независимость будет вечной, - сказал аким города.

В ходе торжественного мероприятия, в онлайн-формате открылись общеобразовательная школа на 1200 мест в микрорайоне "Асар", медицинский центр "Атамекен" на 500 человек в смену в микрорайоне "Нурсат", а также предприятие по производству цветных металлов и арматуры.

Кроме того, Указом Президента РК 46 граждан по городу Шымкент были удостоены Государственной награды РК за заслуги в государственной и общественной жизни, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

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