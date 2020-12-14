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Сибирский антициклон надвигается на Казахстан 

Он принесет осадки.

Фото : wikipedia14 декабря 2020, 16:44

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 15-17 декабря, сообщает zakon.kz.

Сибирский антициклон, обусловивший морозную погоду преимущественно без осадков практический на всей территории страны, начинает смещаться в восточном направлении. В тыл ему движется ложбина Северо-западного циклона. Он принесет осадки, преимущественно в виде снега, усиление ветра с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха, - сообщили в ведомстве.


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