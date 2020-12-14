Волк напал на женщину в Костанайской области

В хирургической помощи не нуждается.

В Джангельдинском районе Костанайской области волк напал на женщину, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Костанайские новости", об этом пострадавшая рассказала врачам местной районной больницы.

В больнице ей поставили ей антирабическую вакцину, где она провела три дня.

По словам главного врача ЦРБ Куата Альмагамбетова, это первый случай в их практике за два года.

Состояние женщины удовлетворительное. Ее осмотрел хирург. В хирургической помощи не нуждается. Укушенные раны в районе живота, - добавила пресс-секретарь управления здравоохранения области Ксения Жилкибаева.

Председатель областного Общества охотников и рыболовов Анатолий Коваленко отметил, что волков в эту зиму немного.

А в районе, где произошло нападение, можно сказать, что вообще мало. Так что опасений у жителей быть не должно. При этом даже этот случай - только со слов пострадавшей. А ведь это могла быть и большая одичавшая собака, - отметил профессиональный охотник.

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