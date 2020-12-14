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Четыре области Казахстана накроет туман 

Вероятность шторма 85-90%.

Фото : liter.kz14 декабря 2020, 17:13

15 декабря в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер западный днем, местами 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.


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