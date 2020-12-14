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Казахстан будет отстаивать свои национальные интересы - Токаев

В условиях геостратегической неопределенности усиливаются политический эгоизм и экономический национализм стран на международной арене.

Фото : Акорда14 декабря 2020, 17:22

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в условиях геостратегической неопределенности усиливаются политический эгоизм и экономический национализм стран на международной арене, сообщает zakon.kz.

По его мнению, в современном мире глобальный статус народов во многом определяется в ожесточенной гонке за технологическое лидерство.

Значение гармоничного сопряжения внутренних и внешних задач развития страны резко возрастает. Нам необходимо мобилизовать все свои силы и ресурсы для повышения реальной конкурентоспособности Казахстана. Сегодня как никогда важны консолидация нации и беззаветное служение ценностям Независимости каждого гражданина. Мы продолжим свой внешний курс на укрепление системы международной безопасности, содействуя усилению роли многосторонних структур и ООН. Будем твердо отстаивать свои национальные интересы, последовательно проводить сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, доказавшую свою эффективность в современном многополярном мире, – заявил Глава государства на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий.


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