Доля странового импорта мяса птицы сократится почти на 18%

До 2023 года планируется увеличить объемы производства Макинской птицефабрики до 100 тысяч тонн мяса.

Запущена вторая очередь крупнейшего производства бройлеров ТОО "Макинская птицефабрика" по маркой Кус&Вкус. С вводом второй очереди мощность Макинской птицефабрики будет увеличена с 25 тысяч тонн до 56 тыс. тонн мяса в год.

Предприятие расположено в Буландынском районе Акмолинской области с 2018 года и закрывает 22% от всей потребности мяса птицы в Казахстане.

Вторая очередь представляет собой новые кормовые цехи, птичники, инкубаторы и другие площадки. Так, на предприятии построены еще четыре площадки для выращивания бройлеров по 12 птичников в каждой. Всего таких площадок восемь - по 12 птичников в каждой. Дооснащены и модернизированы здания инкубатора, кормоцеха, завода по переработке птицы и мясокостного отделения, также дооснастили необходимым оборудованием и модернизировали существующие технологии.

Как отметил вице-президент по стратегическому планированию АО "Aitas KZ" (материнская компания Макинской птицефабрики) Абай Беккереев, новые мощности позволят сократить импорт куриного мяса с 50% до 32%, то есть практически на 18%.

Согласно стратегии холдинга, до 2023 года планируется увеличить объемы производства Макинской птицефабрики до 100 тысяч тонн мяса.

Расширение предприятия позволило трудоустроить 570 человек, всего сотрудников теперь почти полторы тысячи. Практически все сотрудники птицефабрики жители из Макинска и близлежащих поселков.

По прогнозам, через пять лет ежегодное потребление мяса птицы в Казахстане с нынешних 400 тыс. тонн вырастет как минимум до полумиллиона тысяч тонн. И "Aitas KZ" планирует покрывать половину этого спроса. При этом 100 тыс. тонн из 350 тыс. будут отправлять на экспорт, в страны Средней Азии и Ближнего Востока, тем самым давая возможность заработать местным производителям.

Вертикально интегрированный холдинг работает по принципу "от поля до прилавка", что позволяет серьезно влиять на себестоимость продукции. Собственную кормовую базу обеспечивает цех по переработке кормов мощностью 20 тонн в час. Налажена переработка – холдинг производит 74 вида продукции.

Для наращивания объемов производства необходимы и собственные инкубационные яйца, так как пандемия показала, какие могут быть риски, связанные с импортом. Поэтому начато строительство Алматинского племрепродуктора объемом 160 млн. инкубационного яйца в год, которое продлится 4 года. Первая очередь в 40 млн. яиц будет запущена уже в следующем году и почти полностью покроет потребности Макинской птицефабрики.

По словам Абая Беккереева, в планах также строительство Алматинской птицефабрики мощностью 200 тыс. тонн, которая станет самой крупной в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Будут расти и объемы вкладываемых инвестиций. К слову, в течение последних 6-7 лет холдинг уже инвестировал порядка 350 млрд. тенге.

На сегодняшний момент мы имеем все производственные площадки для инкубирования яйца, выращивания птицы, убоя и производства. Наша цель – поставлять казахстанцам качественную охлажденную мясную продукцию и быть лучшим казахстанским брендом, - отметил на пресс-конференции по случаю открытия второй очереди МПФ Абай Беккереев.

Эта цель соответствует главному предназначению холдинга, которое заключается в служении народу Казахстана. Бройлеры, полуфабрикаты и субпродукты под маркой Кус&Вкус с удовольствием покупают жители Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей, скоро они появятся в Алматинском и Костанайском регионах.

Проект реализуется с участием АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация холдинга "Байтерек"). Макинская птицефабрика представляет собой современное производство, это гринфилд проект, построенный с нуля. Первая очередь - строительство птицефабрики, вторая очередь – расширение мощностей. Как рассказала старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Асель Шитенова, общая стоимость строительства Макинской птицефабрики – 48,10 млрд. тенге, стоимость займа БРК - 27,2 млрд. тенге, В реализации первой очереди также участвует сестринская компания БРК - АО "Kазына Капитал Менеджмент" через свои фонды. Проект реализуется в рамках ГПИИР 2015-2019 гг. Немаловажным для БРК было то, что проект, как пример развития пищевой промышленности, нацелен на импортозамещение, социальное развитие региона и создание рабочих мест.

Планируется и третья очередь в 2022 году стоимостью 34 млрд. тенге. К этому времени на Макинской птицефабрике будут работать 2,5 тыс. сотрудников со средней зарплатой 200 тыс. тенге, будут построены еще 8 площадок по выращиванию птицы.

Проект в немалой степени удачен благодаря командной работе с БРК, - поблагодарил финансовый институт топ-менеджер холдинга.

Развитие Макинской птицефабрики дает большой мультипликативный эффект для развития региона. Постепенное наращивание мощности производства стимулирует развитие отрасли растениеводства и создание рабочих мест в смежных отраслях. Кроме того, корпоративный фонд АО "Aitas KZ" выделил 500 млн. тенге на 5 лет для социальных проектов, таких как строительство на селе стоматологий, полигонов ТБО, объектов образования, здравоохранение, культуры и спорта.

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