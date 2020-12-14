23 года в бегах. Убийцу двух женщин задержали 

На данный момент полицейскими решается вопрос об его экстрадиции.

Сотрудниками Акмолинской полиции совместно с российскими коллегами задержан уголовный преступник, находившийся в межгосударственном розыске с 1997 года, сообщает zakon.kz.

30 июня 1997 года примерно в 21.00 часов 50-летний мужчина в одной из квартир многоэтажного дома в Кокшетау нанес проникающие ножевые ранения двум женщинам, одна из которых скончалась на месте совершения преступления. Вторая пострадавшая скончалась 7 июля того же года в реанимационном отделении областной больницы Кокшетау, - сообщили в ДП Акмолинской области.

После совершения данного преступления подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, и его местонахождение оставалось неизвестным. Учитывая совершение особо тяжкого преступления, стражами порядка подозреваемый был объявлен в международный розыск, ориентировки направлены коллегам из соседних государств.

23 года оперативных поисков принесли свои положительные плоды: 12 декабря 2020 года в рамках исполнения ранее направленного розыскного задания сотрудниками ОП МВД России "Каргопольский" УМВД РФ по Курганской области в с.Журавлево задержан уголовный преступник, который все это время скрывался под другими данными. Как выяснилось, мужчина обзавелся семьей и воспитывает двоих детей.

За совершение преступления, предусмотренного ст.99 ч.2 (убийство, в старой редакции - ст.88 ч.1 п."З" УК КазССР) УК РК 50-летний преступник водворен в ИВС ОМВД России "Каргопольский" УМВД РФ по Курганской области. На данный момент полицейскими решается вопрос об экстрадиции.

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