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Трамп поздравил Токаева

Желаю народу Казахстана здоровья и успехов.

Фото : liter.kz14 декабря 2020, 17:43

На имя Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма Президента США Дональда Трампа по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Акорда, Дональд Трамп, сердечно поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с 29-й годовщиной Независимости страны, отметил, что он присоединяется к празднованию с Президентом почти трех десятилетий лидерства Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии.

Уходящий год принес беспрецедентные глобальные вызовы, однако наше партнерство выдержало все испытания. Наше сотрудничество по преодолению всех аспектов пандемии COVID-19 было плодотворным и полностью соответствовало масштабам нашего Расширенного стратегического партнерства. От имени народа Соединенных Штатов Америки желаю народу Казахстана здоровья и успехов в предстоящем году, - говорится в приветствии Президента США.


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