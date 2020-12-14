Махамбет Досмухамбетов принял посла Южной Кореи

Южная Корея имеет большой опыт в развитии нефтехимической отрасли.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов принял чрезвычайного и полномочного Посла Республики Южная Корея Ку Хонг Сока, сообщает zakon.kz.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества. Махамбет Досмухамбетов выразил заинтересованность в привлечении корейских инвестиций в регион.

С момента обретения Республикой Казахстан независимости наряду с дружескими отношениями между двумя странами установились торгово-экономические отношения. В этой связи мы приложим все усилия для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Главный вопрос в этом направлении - это привлечение корейских инвестиций, - сказал глава региона.

Глава региона также отметил, что Атырауская область заинтересована в перенятии опыта стремительного развития нефтехимической отрасли в Южной Корее.

Очевидно, что Южная Корея имеет большой опыт в развитии нефтехимической отрасли. Если мы будем обмениваться двусторонним опытом в данной сфере, это может стать крепкой основой для создания совместных предприятий в будущем, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

В свою очередь, корейский посол проинформировал, что в настоящее время реализуется ряд совместных проектов в нефтегазовой сфере. Он поблагодарил главу региона за поддержку в реализации совместных проектов, несмотря на непростые времена.

В завершение встречи посол Республики Южная Корея выразил намерение сотрудничать в области медицины.

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