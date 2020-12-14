В СКО прошел республиканский айтыс

В составе жюри вошли известные деятели культуры и искусства РК.

Республиканский айтыс акынов "Тұғыры биік тұлғалар", посвященный 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева и 120-летию классика казахской литературы, писателя-академика Сабита Муканова прошел 12 декабря текущего года в г.Петропавловск.

В составе жюри вошли известные деятели культуры и искусства РК. Народный артист Казахстана и СССР, обладатель ордена "Қазақстанның Еңбек Ері" - Асанали Ашимов, Народный артист Казахстана и Кыргызстана, композитор и певец – Алтынбек Коразбаев и другие.

По старой традиции айтыс вел Заслуженный деятель РК – Журсин Ерман.

Гран-при завоевал Рустем Кайыртай, город Семей, ВКО.

В айтысе приняли участие 12 айтыскеров в СКО.

Это было итоговое мероприятие 2020 года, приуроченное к юбилейным датам Абая Кунанбаева и Сабита Муканова.

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