Горячие новости
Читайте также

В СКО прошел республиканский айтыс

В составе жюри вошли известные деятели культуры и искусства РК.

Фото : пресс-служба14 декабря 2020, 17:49

Республиканский айтыс акынов "Тұғыры биік тұлғалар", посвященный 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева и 120-летию классика казахской литературы, писателя-академика Сабита Муканова прошел 12 декабря текущего года в г.Петропавловск.

В составе жюри вошли известные деятели культуры и искусства РК. Народный артист Казахстана и СССР, обладатель ордена "Қазақстанның Еңбек Ері" - Асанали Ашимов, Народный артист Казахстана и Кыргызстана, композитор и певец – Алтынбек Коразбаев и другие.

По старой традиции айтыс вел Заслуженный деятель РК – Журсин Ерман.

Гран-при завоевал Рустем Кайыртай, город Семей, ВКО.

В айтысе приняли участие 12 айтыскеров в СКО.

Это было итоговое мероприятие 2020 года, приуроченное к юбилейным датам Абая Кунанбаева и Сабита Муканова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты