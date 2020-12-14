Елбасы: Фундаментом перемен должна выступить казахстанская молодежь

Назарбаев призвал молодежь и впредь вносить свой вклад в развитие Казахстана, а также поздравил всех участников Форума с наступающим Днем Независимости.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в Форуме инициатив "Ел Үміті" и "Қамқорлық" "Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ", передает zakon.kz.

На сайте Елбасы сообщается, что в ходе Форума состоялись церемония награждения победителей "Ел Үміті" и открытие реабилитационных центров в городе Нур-Султан, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях.

Выступая перед участниками Форума, Елбасы отметил, что с первых лет независимости государство всегда уделяло особое внимание воспитанию конкурентоспособной молодежи.

В рамках Года молодежи с целью поддержки одаренных детей я предложил инициативу "Ел Үміті". Кроме того, мы приступили к реализации важного проекта – "Қамқорлық". Сегодня мы ознакомились с результатами этих инициатив, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что в условиях быстрых и значительных изменений важнейшей задачей для общества является подготовка основы для дальнейшего развития страны.

Фундаментом глобальных перемен должна выступить казахстанская молодежь. Именно она является носителем огромного интеллектуального потенциала, проводником внедрения в практику смелых идей, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что проект "Ел Үміті" сплотил активную молодежь страны на пути интеллектуального и творческого развития, постижения национальной культуры и традиций, оказания помощи нуждающимся.

Первый Президент Казахстана также остановился на результатах проведения национальной олимпиады "Мың бала" и реализации программы подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями.

Кроме того, Елбасы рассказал о важности осуществления инициативы "Қамкорлық".

Открытые сегодня центров реабилитации при больницах и кабинеты поддержки инклюзии при школах в восьми регионах страны позволят оказывать бесплатную комплексную реабилитацию по мировым методикам с использованием лучшего оборудования для пяти тысяч детей ежегодно, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что модель центров "Қамкорлық" является хорошим примером развития реабилитации в шаговой доступности для населения.

Хочу поблагодарить ФНБ "Самрук-Қазына", Правительство и акиматы за поддержку этой инициативы. И прошу поддержать открытие в 2021 году еще семи центров в регионах и реконструкцию двух центров в городе Алматы. Кроме того, призываю все регионы открывать в каждом районе подобные центры и обновлять уже существующие. Этим мы расширяем основу для поддержки детей с ограниченными возможностями и их семей, - сказал Елбасы.

В завершение Нурсултан Назарбаев призвал молодежь и впредь вносить свой вклад в развитие Казахстана, а также поздравил всех участников Форума с наступающим Днем Независимости.

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