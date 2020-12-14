Открытый диалог. Представители Nur Otan встретились с жителями Туркестанской области

В нашей предвыборной программе акцент сделан на создании условий для самореализации женщин, пресечении бытового насилия, а также защите материнства и детства.

Республиканский предвыборный штаб партии «Nur Otan» прибыл в Туркестанскую область.

Порядка 60 активистов партии, лидеров общественного мнения и кандидатов в партийные списки провели несколько десятков встреч, в том числе с аграриями, учителями, врачами, людьми с особыми потребностями и многими другими, охватив более половины территории региона.

Так, на встрече с многодетными матерями были обсуждены меры по социальной поддержке женщин. Нуротановцы выслушали и взяли «на карандаш» озвученные проблемы.

«В нашей предвыборной программе акцент сделан на создании условий для самореализации женщин, пресечении бытового насилия, а также защите материнства и детства. Для этого по всей стране будет создана сеть центров по поддержке семьи и развитию женского предпринимательства, усилена адресная помощь семьям в сложной жизненной ситуации, будут ежегодно выделяться 7 тысяч квот на проведение ЭКО и другое», - отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

В городе Кентау на встрече с жителями были подняты вопросы газификации сел, обеспечения доступа к питьевой воде, строительства социальных объектов и создания новых рабочих мест.

Как отметили в партии, большинство волнующих граждан вопросов отражены в предвыборных обещаниях «Nur Otan»-а.

К примеру, в регионе партией будут созданы условия для открытия 50 новых промышленных предприятий и 125 тысяч рабочих мест. Будет обеспечено строительство 12 новых школ для ликвидации трехсменных и аварийных школ, а также 14 новых больниц и поликлиник для сельских жителей. Будут обеспечены доступ к питьевой воде 150 тысяч жителей из более 60 населенных пунктов, газификация свыше 90 сел для 200 тысяч жителей и многое другое.

О дальнейшем развитии государственного языка и национальной культуры говорили на встрече с интеллигенцией Туркестанской области.

Отвечая на вопросы аксакалов, первый зампред правящей партии особо акцентировал, что Nur Otan не допустит продажу земли иностранцам. При этом партия будет способствовать увеличению школ и детских садов с казахским языком обучения, расширению применения государственного языка во всех сферах деятельности, а также продолжит поддержку традиционной культуры и национальных видов спорта.

Уже завтра Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan»-а, в состав которого вошли почти 400 человек из числа лидеров общественного мнения, активистов партии и кандидатов в партийные списки, посетит город Шымкент.

В 216 региональных предвыборных штабах задействованы порядка 7 тысяч известных и активных граждан страны. Это победители праймериз, общественные деятели, действующие депутаты и многие другие. Общий охват с учетом онлайн-формата составит как минимум более 9 миллионов казахстанцев.

Оплачено из средств избирательного фонда партии «Nur Otan».

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