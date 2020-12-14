Кто с кем сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов

Прошла жеребьевка.

УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, передает zakon.kz.

Известно, что первые матчи этой стадии запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.

Результаты жеребьевки выглядят так:



"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)

"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

Добавим, что казахстанские клубы не прошли квалификацию и не участвовали в групповом этапе европейских клубных турниров сезона 2020/21.

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