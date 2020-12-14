Горячие новости
Читайте также

Кто с кем сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов

Прошла жеребьевка.

Фото : Getty Images - Getty14 декабря 2020, 18:45

УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, передает zakon.kz.

Известно, что первые матчи этой стадии запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.

Результаты жеребьевки выглядят так:

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

Добавим, что казахстанские клубы не прошли квалификацию и не участвовали в групповом этапе европейских клубных турниров сезона 2020/21.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты