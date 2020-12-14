В Караганде медики и учителя получили арендное жилье

Всего участники программы получили 11-однокомнатных, 21-двухкомнатную и 5-трехкомнатных квартир площадью от 34,7 до 72,6 кв.м.

В преддверии Дня независимости ключи 37 семьям вручили аким города Караганды Ермаганбет Булекпаев и директор департамента инвестиционных проектов АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" Айсултан Акчурин.

В поздравительной речи аким города подчеркнул, что квартиры реализуются в рамках соглашения между КИК и акиматом Карагандинской области по реализации госпрограммы "Нұрлы жер".

Нам удалось привлечь отличных докторов за счет предоставления им благоустроенного жилья, — сказал Ермаганбет Булекпаев. — Решение жилищного вопроса врачей будет продолжено. Все возможности строить на сегодня у нас есть.

Всего участники программы получили 11-однокомнатных, 21-двухкомнатную и 5-трехкомнатных квартир площадью от 34,7 до 72,6 кв.м. Стоимость аренды — 1 226 тг/кв.м в месяц. Минимальный ежемесячный платеж составит 42 542 тг, максимальный — 89 007 тг. Срок аренды — 20 лет, в течение которых жилье переходит в собственность арендатора.

Нуриза Данбаева, врач общей практики поликлиники №4 год назад получила диплом. На протяжении 8 лет снимала квартиру. Теперь она будет жить в 2-комнатной квартире на расстоянии одной остановки от работы.

Очень рада, что перед Днем Независимости получила такой подарок, — делится врач. — Очень благодарна руководству поликлиники и президенту страны за предоставленную возможность. Считаю, что это большая поддержка для молодых специалистов.

В своем выступлении директор департамента инвестиционных проектов КИК Айсултан Акчурин отметил, что главная задача компании и жилищной политики государства в целом — сделать жилье доступным и помочь казахстанцам обрести свой дом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!