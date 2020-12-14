В Кызылординской области были вручены новые объекты и награждены активные граждане

В Кызылорде с начала года введено в эксплуатацию 15 жилых домов на 580 квартир. До конца года в городе будет завершено строительство 14 арендных жилых домов на 680 квартир.

Сегодня в Кызылординской области в преддверии праздника Независимости был открыт ряд объектов и награждены ряд граждан, внесших вклад в развитие региона, передает zakon.kz.

Аким области Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественной церемонии открытия памятника-бюста государственного и общественного деятеля Налкожа Ергешбаева. Памятник-бюст государственного и общественного деятеля установлен во дворе средней школы № 172 имени Налкожа Ергешбаева в поселке Тасбогет. Также при школе открыт общественный музей, посвященный его жизни и деятельности.

Также сегодня в регионе открылась интеллектуальная школа "Зерде" на 500 мест. Аким области поздравила с открытием нового здания и отметила достижения в сфере образования региона.

Здание интеллектуальной школы является 3-х этажным. На первом этаже расположены тренажерный, танцевальный зал, столовая и учебные кабинеты для школьников, на втором-детская зона отдыха и теннисный зал. На третьем этаже - актовый зал современного типа, компьютерный класс.

В преддверии праздника аким области вручила жителям ключи от двух 40-квартирных домов, расположенных на левом берегу реки Сырдарья.

В Кызылорде с начала года введено в эксплуатацию 15 жилых домов на 580 квартир. До конца года в городе будет завершено строительство 14 арендных жилых домов на 680 квартир. В настоящее время в областном центре ведется строительство 38 многоэтажных жилых домов на 1 741 квартир.

В честь Независимости в соответствии Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность глава региона вручила орден "Барыс" II степени научному руководителю Кызылординского университета "Болашак", доктору экономических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан Бакбергену Досманбетову, главному врачу Кызылординской областной инфекционной больницы Айне Мухамбетовой, директору ТОО "Жаңа жол" Кармакшинского района Орынбасару Тулепову и другим гражданам орден "Құрмет"

В числе награжденных орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени есть механизатор крестьянского хозяйства "Кызылдихан" Сырдарьинского района Канат Байкенжеев, оператор ТОО "ҚазГерМұнай" біріккен кәсіпорны" города Кызылорды Кайрат Бисенбаев, слесарь Кызылординского теплоэлектроцентрали Адильбек Боханов, сварщик ТОО "Байкен U" Шиелийского района Жолдасбек Мырзалиев и другие.

Особо стоит отметить, что в этом году специальной наградой Главы государства Почетной грамотой Президента Республики Казахстан первым в регионе был награжден ветеран труда, государственный и общественный деятель Бигали Каюпов, а артисту Кызылординского областного казахского музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова Бакытбеку Темирбекову было присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".

Также в канун праздника Независимости писателю, публицисту-экологу, члену Союза писателей Казахстана, обладателю государственной стипендии в области литературы Сайлаубаю Жубатыровичу, а также государственному и общественному деятелю Сейтсултану Аимбетову присвоено звание "Почетный гражданин Кызылординской области".

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