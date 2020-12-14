Назарбаев вручил госнаграды в честь Дня Независимости

Все эти годы народ Казахстана ставил масштабные цели и достигал их.

Фото : пресс-служба Елбасы

Елбасы поздравил всех с самым главным праздником страны – Днем Независимости, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента. Все эти годы народ Казахстана ставил масштабные цели и достигал их. Мы продолжили великую историю своей страны, исполнив многовековую мечту наших предков. Мы укрепили государственность и добились признания на международной арене, - сказал Первый Президент Казахстана. В ходе церемонии Нурсултан Назарбаев вручил государственные награды Премьер-Министру А.Мамину, помощнику Первого Президента РК – Елбасы Д.Акишеву, акиму Алматинской области А.Баталову, заместителю Начальника Службы государственной охраны – Командующему силами особого назначения А.Ашимбекулы, директору РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» А.Дзюбе, основателю компании «Mabetex Group» Б.Паколли и заместителю руководителя Медицинского центра УДП РК С.Сейтенову. Процветание и благополучие нашей Родины для вас не пустой звук. Эти награды – результат вашего плодотворного труда во благо страны. От всего сердца поздравляю вас с этими высокими государственными наградами. Примите мои искренние пожелания здоровья, успехов и благополучия. Пусть процветает наш Казахстан, - заключил Нурсултан Назарбаев.

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