Путин поздравил казахстанцев

Он отметил, что отношения между странами развиваются успешно.

Фото : Акорда

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду. Путин заявил, что Казахстан "добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем". Вызывает удовлетворение, что отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами развиваются весьма успешно. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана – благополучия и процветания, - говорится в поздравительной телеграме.

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