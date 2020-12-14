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Билл Гейтс спрогнозировал ограничения в США до 2022 года

Бизнесмен поддерживает радикальные ограничения из-за коронавируса и выступает за повсеместную вакцинацию.

Фото : zimbio.com14 декабря 2020, 20:34

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что ближайшие шесть месяцев будут самыми сложными для США за все время пандемии COVID-19, а режим ограничений в стране может продлиться до 2022 года, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Бизнесмен поддержал жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в том числе самоизоляцию и запрет на работу кафе и ресторанов.

Согласно прогнозам, (от коронавируса) могут умереть еще 200 тысяч человек. Если бы мы носили маски и соблюдали дистанцию, то могли бы избежать большей части смертей, − подчеркнул Гейтс.

Он полагает, что ситуация нормализуется спустя некоторое время после начала массовой вакцинации, то есть, к лету 2021-го. При этом Гейтс убежден, что опасность заразиться коронавирусом будет высокой вплоть до 2022 года.

К лету мы будем намного ближе к норме, чем сейчас, но даже до начала 2022 года, если мы не поможем другим странам избавиться от этой болезни и не добьемся высоких показателей вакцинации в нашей стране, риск не исчезнет" − добавил бизнесмен.


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