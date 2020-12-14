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Работники Тенгиза пытались проникнуть на месторождение без ПЦР-справок

Тенгизские работники хотели проникнуть на объект в объезд блокпоста.

Фото : sicim.kz14 декабря 2020, 21:00

Работники Тенгиза пытались попасть на месторождение без ПЦР-справок, передает zakon.kz.

Эту попытку пресекли полицейские Жылыойского района Атырауской области. Отмечается, что тенгизские работники хотели проникнуть на объект в объезд блокпоста.

Старший инспектор патрульной полиции Тенгизского поселкового отделения капитан полиции Тлеуке Кумаров увидел автомашину марки "Lada Granta", двигавшуюся в направлении Тенгиза. Он сообщил об этом руководству и выехал на перехват. Следом направились и его коллеги.

Автомобиль удалось остановить на подъездах к вахтовому посёлку, им управлял 31-летний житель города Кульсары Жылыойского района. Кроме него в салоне находились четверо мужчин, двое из которых являлись гражданами России, проживающими в г. Оренбурге.

В ходе проверки документов выяснилось, что трое пассажиров, включая одного россиянина, не имели на руках справки о прохождении ПЦР-теста. Все они направлялись в компанию ТОО "Инженерные сети", расположенную на территории вахтового посёлка "Тенгиз".

В настоящее время собранный по данному инциденту материал передан в районный санитарно-эпидемиологический отдел для принятия соответствующего решения.


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