В Нур-Султане состоялся литературно-поэтический вечер "Ақындар ауылды жырлайды"

Основной целью конкурса "Алтын тұғыр" является пропаганда национальных ценностей и описание духовной жизни села, его жизнедеятельности, социально-экономических процессов, происходящих в селе.

В преддверии Дня независимости в городе Нур-Султан прошел литературно-поэтический вечер "Ақындар ауылды жырлайды", организованный Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", передает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие председатель партии Бектаев А.А., кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Кәпұлы Д., Әліпбек З., победители и участники онлайн-конкурса "Ауылым – алтын тұғырым", ежегодно проводимого партией с 2017 года.

Основной целью конкурса "Алтын тұғыр" является пропаганда национальных ценностей и описание духовной жизни села, его жизнедеятельности, социально-экономических процессов, происходящих в селе.

Напомним, что в этом году конкурс был проведен в четвертый раз. Тысячи эссе, стихов и драматических произведений участников конкурса партия собрала в отдельные сборники. На сегодняшний день были опубликовано 12 томов сборника "Алтын Тұғыр".

На литературном вечере председатель партии Али Бектаев отметил, что судя по огромному количеству произведений, "которые поступили к нам во время конкурса, мы увидели огромный интерес самих писателей в написании произведений на сельскую тематику. За эти годы 1224 поэтов и писателей приняли участие в нашем конкурсе, и интерес к нему и география конкурса растет из года в год".

По словам Даулеткерея Кәпұлы, в произведениях поэтов и писателей можно увидеть взгляды по поводу национальной идентичности. Казахское словесное искусство с момента своего становления - как нация-никогда не было оторвано от понимания, от бытия-мира, от целостности. И даже в песнях жырау, в кюях, национальный колорит и национальные ценности не были разделены. Они отличались единым созвучием.

По мнению кандидата в депутаты от партии "Ауыл", именно сейчас, в эпоху высоких технологий, когда происходит урбанизация, мы должны прививать подрастающему поколению национальные ценности. В связи с этим необходимо донести до молодежи города и передать в их сознание казахскую идентичность, хранящуюся в ауле – ядре нации. Он отметил, что исходя из национальной идеологии, озвученной в предвыборной программе партии "Ауыл", у нас появится возможность не отрываться от наших корней, а строить новое общество, - резюмировал свои слова Дәулеткерей Кәпұлы.

На литературно-поэтическом вечере свои новые произведения, посвященные независимости нашей страны презентовали поэты и писатели А. Серікбай, Т. Мергенбай, А. Дүйсенбай, Р. Кабидоллин, А. Акжигит. К мероприятию подсоединились в онлайн формате и молодые писатели со всех регионов страны. Многие из них вступили в ряды партии "Ауыл" и получили от рук Председателя свои партийный билеты.

Я никогда не был членом какой-либо партии, - сказал Токен Альжантеги, известный драматург, гость вечера. - Однако видя фундаментальную работу партии "Ауыл", у меня появилось желание тоже вступить в ее ряды. Я желаю вам удачи в предстоящей предвыборной борьбе!

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