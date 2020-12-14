Европейские СМИ назвали имена виновных в отравлении Навального

Восемь сотрудников ФСБ следовали за Навальным во всех его предвыборных поездках. Они следили за ним и накануне отравления.

Журналисты заявляют, что в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом Новичок причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности, передает zakon.kz со ссылкой на совместное журналистское расследование The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais.

Как предполагают расследователи, причастен в том числе глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков.

Сообщается, что личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.

По данным The Insider, помимо Макшакова в отравлении участвовали другие сотрудники института - Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев.

Отмечается, что ФСБ начала следить за Навальным зимой 2017 года после его заявления об участии в выборах президента России. В частности, они следовали за ним во всех его предвыборных поездках.

После анализа данных авиаперелетов журналисты выяснили, что эти сотрудники ФСБ отправлялись за Навальным в группах по два-три оперативника, покупая билеты то под настоящими, то под вымышленными именами. Активность такой слежки возобновилась в 2020 году. В том числе оперативники ФСБ следили за ним накануне отравления, когда политик находился в Новосибирске, а также, предположительно, забрали все улики уже после отправки Навального на лечение в Берлин.

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