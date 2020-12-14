Казахстанец срубил дерево и лишился трактора
Также его лишили топора и ручной пилы.
Фото : yk-news.kz14 декабря 2020, 22:56
Житель Курчумского района срубил дерево на личные нужды, получил штраф и лишился техники, передает zakon.kz.
В конце сентября сотрудники Курчумского РОП в ходе рейда выявили нарушение в лесополосе, расположенной в трех километрах от села Курчум. Там был обнаружен трактор с прицепом. В прицепе находилось распиленное дерево. 41-летний местный житель пояснил, что он срубил дерево для личных нужд. Подтверждающие документы на санитарную очистку у него отсутствовали, - цитирует ДП ВКО YK-news.
Отмечается, что составлен административный протокол по части 1 статьи 381-1 (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников), материал направлен в суд.
Решением Курчумского суда №1 наложен штраф в размере 10 МРП, с конфискацией орудий правонарушения (трактор, топор, ручная пила), - говорится в заявлении.
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