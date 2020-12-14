Горячие новости
Читайте также

В США началась вакцинация от коронавируса

Первым получившим вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.

Фото : Pfizer14 декабря 2020, 23:27

В США сделана первая прививка от коронавируса, передает zakon.kz.

Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир! - написал он в Twitter.

Как сообщают СМИ, вакцинировать начали одобренным американским регулятором препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Первым привитым стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты