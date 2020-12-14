В США началась вакцинация от коронавируса

Первым получившим вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.

Фото : Pfizer

В США сделана первая прививка от коронавируса, передает zakon.kz. Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир! - написал он в Twitter. Как сообщают СМИ, вакцинировать начали одобренным американским регулятором препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Первым привитым стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.

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