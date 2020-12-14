В США началась вакцинация от коронавируса
Первым получившим вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.
Фото : Pfizer14 декабря 2020, 23:27
В США сделана первая прививка от коронавируса, передает zakon.kz.
Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир! - написал он в Twitter.
Как сообщают СМИ, вакцинировать начали одобренным американским регулятором препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
Первым привитым стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.
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