Против турецких чиновников введены санкции со стороны США

Ранее США грозили Турции санкциями за приобретение российских ЗРК С-400.

США ввели санкции против чиновников Турции, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Санкции направлены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США.

Ранее США грозили Турции санкциями за приобретение российских ЗРК С-400.

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