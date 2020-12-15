Против турецких чиновников введены санкции со стороны США
Ранее США грозили Турции санкциями за приобретение российских ЗРК С-400.
Фото : Pixabay15 декабря 2020, 00:10
США ввели санкции против чиновников Турции, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Санкции направлены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США.
Ранее США грозили Турции санкциями за приобретение российских ЗРК С-400.
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