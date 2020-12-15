На Сицилии извергается вулкан Этна

Крупнейший действующий европейский вулкан Этна активизировался, интенсивность извержений возросла до высокой.

На итальянском острове Сицилия активизировался крупнейший действующий вулкан Европы Этна, сообщает zakon.kz со ссылкой на Volcano Discovery.

Извержение вулкана началось вечером в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7. Лава и вулканическая порода с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.

Интенсивность извержения возросла до высокой, фонтаны лавы периодически достигали в высоту ста метров, шлейфы пепла растягивались до пяти километров.

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