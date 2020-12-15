На Сицилии извергается вулкан Этна
Крупнейший действующий европейский вулкан Этна активизировался, интенсивность извержений возросла до высокой.
Фото : twitter.com/charlie1446850315 декабря 2020, 01:26
На итальянском острове Сицилия активизировался крупнейший действующий вулкан Европы Этна, сообщает zakon.kz со ссылкой на Volcano Discovery.
Извержение вулкана началось вечером в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7. Лава и вулканическая порода с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.
Интенсивность извержения возросла до высокой, фонтаны лавы периодически достигали в высоту ста метров, шлейфы пепла растягивались до пяти километров.
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