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Google назвал причины глобального сбоя

Сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок, пояснили в компании.

Фото : EPA/UPG15 декабря 2020, 01:50

Сбои с работой сервисов Google по всему миру были связаны с неполадками системы аутентификации, возникшими из-за проблем с квотой внутреннего хранилища, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок, – рассказали в Google.

В настоящее время работа всех сервисов восстановлена. В Google добавили, что работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.


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