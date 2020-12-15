Google назвал причины глобального сбоя
Сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок, пояснили в компании.
Фото : EPA/UPG15 декабря 2020, 01:50
Сбои с работой сервисов Google по всему миру были связаны с неполадками системы аутентификации, возникшими из-за проблем с квотой внутреннего хранилища, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок, – рассказали в Google.
В настоящее время работа всех сервисов восстановлена. В Google добавили, что работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051038-1ababe2a52849bbb3efd155359fe67fa
Сейчас читают