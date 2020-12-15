Google назвал причины глобального сбоя

Сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок, пояснили в компании.

Сбои с работой сервисов Google по всему миру были связаны с неполадками системы аутентификации, возникшими из-за проблем с квотой внутреннего хранилища, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок, – рассказали в Google.

В настоящее время работа всех сервисов восстановлена. В Google добавили, что работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

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