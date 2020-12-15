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С 31 декабря по 4 января жителям Турции запретили выходить из дома

В стране вводится круглосуточный комендантский час.

Фото : РБК15 декабря 2020, 06:20

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном локдауне на новогодние праздники, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В стране вводится круглосуточный комендантский час, который будет действовать с 31 декабря по 4 января.

В соответствии с решением главы государства выходить на улицу будет запрещено с 21:00 до 5:00 по местному времени.

До сих пор комендантский час в Турции действовал исключительно на выходных. 31 декабря и 2 января не являются в стране выходными, праздником является лишь 1 января. 3 и 4 января в следующем году выпадут на субботу и воскресенье.


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