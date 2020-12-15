Врач объяснил разницу течения COVID-19 у взрослых и детей
Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов.
Фото : zakon.kz.15 декабря 2020, 07:29
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему отличается течение COVID-19 у детей и взрослых, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
По его словам, форма заболевания зависит от возраста.
Чем младше человек, тем больше у него шансов перенести смертоносную инфекцию в лёгкой форме. Об этом Комаровский сообщил в Instagram.
Врач добавил, что дети часто переносят болезнь без каких-либо симптомов. Удостовериться, что ребёнок заразился COVID-19, можно с помощью тех же тестов, что существуют для взрослых, подчеркнул Комаровский.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051042-5c85d9561313dbf717445a33df355cbd
Сейчас читают