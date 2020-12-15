Врач объяснил разницу течения COVID-19 у взрослых и детей

Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов.

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему отличается течение COVID-19 у детей и взрослых, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По его словам, форма заболевания зависит от возраста.





Чем младше человек, тем больше у него шансов перенести смертоносную инфекцию в лёгкой форме. Об этом Комаровский сообщил в Instagram.

Врач добавил, что дети часто переносят болезнь без каких-либо симптомов. Удостовериться, что ребёнок заразился COVID-19, можно с помощью тех же тестов, что существуют для взрослых, подчеркнул Комаровский.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!