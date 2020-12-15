Microsoft принудительно обновит старые Windows

Обновление завершится до конца 2020 года.

Microsoft обновит старые версии ОС Windows против воли пользователей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание Windows Latest.

Компания запускает принудительное обновление операционных систем пользователей до версий Windows 10 1909 и 2004. Ранее компания прекратила поддержку версий 1903, Windows 10 Home и 10 Pro. По словам журналистов, цикл обновлений не должен вызвать беспокойства у пользователей, так как Microsoft предупреждала их об этом два месяца назад. При этом представители корпорации заметили, что ОС будут обновлены вопреки желанию некоторых владельцев лицензионных копий.

В компании уточнили, что пользователи Windows 10 1903 будут переведены на версию 1909, версии 1909 — на 2004. Обновление завершится до конца 2020 года.

Чтобы избежать появления неполадок и сбоев, журналисты рекомендовали владельцам компьютеров самостоятельно обновиться до актуальных версий ОС. Для этого нужно зайти в "Центр обновлений Windows" на устройстве и запросить актуальный апдейт.

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