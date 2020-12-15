Женщину, упавшую в колодец, нашли в Усть-Каменогорске

По словам жителей, этот колодец открыт еще с весны.

Вечером 12 декабря в Усть-Каменогорске горожанка упала в открытый колодец, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Мы с домочадцами услышали чьи-то крики, выскочили за ограду и там поняли, что крики о помощи доносятся из коммунального колодца, — поделилась жительница улицы Кузнечной, 23 Юлия Шереметьева. — Это ужасно! Колодец глубокий, и даже взрослый человек не сможет выбраться оттуда самостоятельно.

Юлия позвонила соседу, тот принес длинную лестницу и вызволил несчастную.

По словам упавшей в колодец женщины, она там находилась уже около трех часов. Она также рассказала, что слышала как мимо проходили люди, но на ее крики они не отреагировали. А телефон она выронила при падении.

Также горожанка подчеркнула, что этот колодец открыт еще с весны.

В Меновном несколько таких опасных мест. Местные жители знают, где находятся колодцы, и обходят их стороной. Например, на улице Школьной, по версии горожан, около шести открытых колодцев, - добавила она.

Ситуацию прокомментировали в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог: "Люки на улице Кузнечной были установлены подрядной организацией летом 2020 года. По-видимому, произошла кража крышки люка. В течение дня будут предприняты меры по закрытию".

Фотографии "принятых мер" горожане прислали в редакцию издания.

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