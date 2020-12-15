Новое приложение TABYS позволит каждому казахстанцу стать инвестором

Любой казахстанец сможет начать понемногу инвестировать в ценные бумаги, даже если располагает весьма скромным капиталом.

Отсутствие надежных инструментов инвестирования сбережений граждан в Казахстане давно стало общим местом в высказываниях публичных политиков и экономических экспертов.

Недавнее маркетинговое исследование показало, что самым распространенным способом инвестирования среди казахстанцев являются депозиты, развитие бизнеса и приобретение недвижимости. Среди работающих граждан в других странах популярны иные инструменты инвестирования - ценные бумаги и биржевые ноты. Однако до сих пор они были малодоступны для большинства казахстанцев.

Эту проблему обещает решить мобильное приложение TABYS, представленное недавно в Казахстане. Простое в использовании приложение позволяет без крупных вложений участвовать в торговле биржевыми нотами – это облигации стоимостью от 10 до 35 долларов США. Таким образом, любой казахстанец сможет начать понемногу инвестировать в ценные бумаги, даже если располагает весьма скромным капиталом.

Биржевая нота – это долговое обязательство, которое отражает доходность по разным классам активов. Достигается это просто - компания, которая выпускает биржевые ноты, все деньги вкладывает в эти активы. Например, биржевая нота "Облигации развивающихся рынков" вкладывает все деньги в такие облигации. Доход, полученный от продажи биржевой ноты, не облагается налогом.

Пользуясь приложением, клиент может инвестировать в золото, нефть марки Brent, акции и облигации крупнейших компаний США, ноты Казначейства США, акции и облигации развивающихся рынков и другие виды активов.

Создатели TABYS полагают, что мобильное приложение, которое уже сегодня можно скачать в AppStore и Google Play, позволит казахстанцам самостоятельно сформировать свой собственный "пенсионный фонд» и постепенно обрести финансовую независимость.

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