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Головкин заявил о бое с блогером

Это может случиться уже в 2022 году.

Фото : кадр из видео15 декабря 2020, 09:36

Чемпион мира IBF казахстанец Геннадий Головкин высказался о возможности провести бой с блогером, передает zakon.kz.

Мы уже рассказывали о том, что выставочные бои блогеров против профессиональных спортсменов становятся все популярнее. Кажется, такой поединок в скором времени придется провести и нашему знаменитому спортсмену.

Здесь все дело в предложении и спросе. Коммерческие бои притягивают зрителей. Конечно, это было бы интересно. В принципе, я открыт к такому. Было бы интересно посмотреть себя в другом амплуа, - высказался Головкин в ходе предматчевой пресс-конференции.

Журналисты уточнили, с кем GGG мог бы провести бой.

- Геннадий Головкин против Логана Пола в 2022-м?

- Как знать (смеется).


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