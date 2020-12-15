Головкин заявил о бое с блогером
Это может случиться уже в 2022 году.
Фото : кадр из видео15 декабря 2020, 09:36
Чемпион мира IBF казахстанец Геннадий Головкин высказался о возможности провести бой с блогером, передает zakon.kz.
Мы уже рассказывали о том, что выставочные бои блогеров против профессиональных спортсменов становятся все популярнее. Кажется, такой поединок в скором времени придется провести и нашему знаменитому спортсмену.
Здесь все дело в предложении и спросе. Коммерческие бои притягивают зрителей. Конечно, это было бы интересно. В принципе, я открыт к такому. Было бы интересно посмотреть себя в другом амплуа, - высказался Головкин в ходе предматчевой пресс-конференции.
Журналисты уточнили, с кем GGG мог бы провести бой.
- Геннадий Головкин против Логана Пола в 2022-м?
- Как знать (смеется).
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