Головкин vs Шеремета: где смотреть бой и в каком раунде он может кончиться

Бой можно будет посмотреть на телеканалах Qazsport и Qazakhstan.

19 декабря Геннадий Головкин, многократный чемпион мира по боксу, возвращается на ринг. Бой можно будет посмотреть на телеканалах Qazsport и Qazakhstan. Трансляция начнется в 8:00 по времени Нур-Султана.

На этот раз соперником Triple G будет Камиль Шеремета. Конечно, это не долгожданный бой с Саулем Альваресом, но смотреть его точно стоит. Сейчас расскажем почему.

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Геннадий Головкин

GGG в представлении не нуждается. 40 побед, из них 35 нокаутов, 20 успешных титульных защит. В истории среднего веса у Гены самый высокий процент нокаутов — 89,5%. И это не весь список достижений Геннадия.

Камил Шеремета

У поляка 21 победа и ни одного поражения. Он моложе оппонента — 31 год. В 2010 году Шеремета смог побить Серика Сапиева. Два года назад поляк завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU в среднем весе (до 72,6 кг) и успешно защитил его дважды.

Кто выиграет?

Камил Шеремета храбрится и говорит, что Геннадий Головкин обычный человек, и что если его выиграл Альварес, то и он сможет.

Но все аналитики, конечно же отдают победу казахстанцу. Шеремета не отличается высокой скоростью или подвижностью, кроме того крупное телосложение делает его легкой мишенью для Геннадия. С другой стороны, атлетичность поможет Камилу продержать подольше.

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