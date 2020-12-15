Двух братьев обнаружили мертвыми в доме в Туркестанской области

ДЧС призывает соблюдать меры предосторожности при использовании газовых приборов.

В Туркестанской области погибших мужчин 50 и 62-х лет обнаружили соседи после того, как почувствовали едкий запах, исходящий из дома, передает zakon.kz.

По информации Almaty.tv, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники по ЧС и скорая помощь. Но спасти братьев не удалось.

По словам соседей, несколько дней назад мужчины в целях экономии голубого топлива забили дымоход. В следствие чего 80 процентов ядовитых веществ попали внутрь жилого помещения.

Для того, чтобы предотвратить подобные ситуации мы призываем жителей области строго придерживаться правил пожарной безопасности. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать меры предосторожности при использовании газовых приборов. Также не будет лишним советоваться со специалистом во время установки устройств, - отметил заместитель руководителя Управления областного ДЧС Асангали Толепбергенов.

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