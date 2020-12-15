Мамин: Программа "Экономика простых вещей" доказала свою эффективность 

В рамках программы определен широкий перечень товаров и услуг для кредитования.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы реализации программы "Экономика простых вещей" и развития местного содержания, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, министры национальной экономики Руслан Даленов, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, акимы Карагандинской области Женис Касымбек, Мангистауской области — Серикбай Трумов, Атырауской области — Махамбет Досмухамбетов, Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

Программа "Экономика простых вещей" доказала свою эффективность как инвестиционный инструмент развития отечественного производства. В этой связи, в соответствии с поручением главы государства, общий объем финансирования программы был увеличен до 1 трлн тенге, — сказал А. Мамин.

Несмотря на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, количество проектов в рамках "Экономики простых вещей" с 10 января по 10 декабря текущего года увеличилось более чем в 2,5 раза — с 900 до 2600, а их сумма выросла в 3,5 раза — с 216 млрд тг до 700 млрд тг. Прогнозируемый рост числа рабочих мест от реализации этих проектов составит порядка 20 тыс.

В рамках программы определен широкий перечень товаров и услуг для кредитования, снижена конечная ставка для заемщика с 8% до 6%, включен льготный период по основному долгу и процентной ставке до 2-х лет.

По сравнению с прошлым годом, доля местного содержания в регулируемых закупках выросла в 2 раза, что позволило поддержать более 1,5 тыс. отечественных предприятий и создать новые рабочие места. Высокая динамика роста местного содержания отмечается в закупе продукции легкой промышленности — с 38% до 68%, мебельной промышленности — с 39% до 71%, пищевой промышленности — с 41% до 74%, стройматериалов — с 34% до 71%.

В разрезе регионов лидирующими (со средним показателем доли от 67% до 76%) являются Костанайская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Туркестанская области. Низкие показатели сложились в Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, у которых по некоторым отраслям доля местного содержания варьируется от 24% до 43%.

Глава правительства поручил в месячный срок разработать седьмой пакет поправок в программу льготного кредитования "Экономика простых вещей", предусматривающих новые стимулы, в том числе увеличение размера гарантий со стороны государства.

Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения своевременного запуска всех одобренных проектов программы. В качестве положительных примеров привел город Алматы, Жамбылскую и Костанайскую области. В то же время до сих пор не просубсидированы многие одобренные проекты в Кызылординской и Атырауской областях, где также наблюдается наименьший прирост по сумме и количеству проектов.

Акиматам регионов поручено обеспечить не только достижение целевых показателей доли местного содержания в отраслях экономики, но и их активный рост. Для этого следует эффективно задействовать площадку региональных комиссий по контролю местного содержания, вовлекать региональный бизнес и ключевых заказчиков.

Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, энергетики дано поручение разработать законодательные поправки, предусматривающие принятие недропользователями добровольных обязательств по местному содержанию (закупки недропользователей ежегодно достигают 7 трлн тенге).

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