"Казцинк" помог в оснащении специального кабинета для особенных детей в Усть-Каменогорске

С ребятами будет проводиться развивающая работа.

Крупнейшая горно-металлургическая компания региона выступила одним из спонсоров оборудования кабинетов обучения для особенных детей. Средства выделены на специальное оснащение в усть-каменогорской средней школе им. Ауэзова.

В рамках республиканского проекта по поддержке инклюзивного образования в этом году оборудовано 16 новых специальных кабинетов по всему Казахстану. В инклюзивном обучении дети с особенными потребностями занимаются вместе со своими сверстниками, к примеру, в обычной общеобразовательной школе. В учреждениях будет организована деятельность психолога, логопеда, дефектолога, консультирование родителей. С ребятами будет проводиться развивающая работа.

Первый такой кабинет в усть-каменогорской школе им. Ауэзова помог оснастить "Казцинк". В поставку войдут компьютеры, спецтехника, дидактические материалы и речевые тренажеры.

Сегодня внедрение принципа инклюзивности является одним из приоритетных направлений образовательной политики, – рассказывает руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова. - В нашем регионе проживает более 15 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, 12 тысяч из них – школьного возраста. Когда они попадают в общеобразовательную среду, то неизменно испытывают трудности в усвоении учебного материала, и в общении с ровесниками. Организация кабинетов поддержки инклюзии является эффективным способом помочь особенным детям. На данный момент в области функционируют аналогичные классы в 68 школах. Благодаря "Казцинку" еще один из них стал доступен жителям областного центра.

"Этот проект, безусловно, полезен для всех учеников и представляет особую общественную ценность, - отметил исполнительный директор компании по административным вопросам Андрей Лазарев. - Он придает импульс и для создания комфортных условий для ребят и для того, чтобы организовать особую атмосферу доверия и принятия для особенных детей".

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