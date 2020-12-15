В кафе незаконно играли в покер на деньги в Алматинской области
По данному факту ведется следствие.
Фото : pixabay.com15 декабря 2020, 10:24
В Алматинской области незаконно организовали в кафе игорную деятельность, сообщает zakon.kz.
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты организации незаконной игорной деятельности на территории Алматинской области. Так, в одном из кафе организовали незаконную игорную деятельность с установкой двух игровых столов для игры в покер в помещении кафе, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.
В ходе осмотра, обнаружено и изъято: два игровых стола, фишки, карты, денежные средства и др.
По данному факту ведется следствие.
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