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Хирн высказался о закате карьеры Головкина

В ночь с 18 на 19 декабря Головкин проведет защиту титула.

Фото : Getty Images - Getty15 декабря 2020, 10:40

Со-промоутер казахстанского боксера. чемпиона мира IBF Геннадия Головкина Эдди Хирн ответил на вопрос о том. не собирается ли наш соотечественник завершать карьеру, передает zakon.kz.

Хирн пояснил, что мнение о необходимости Головкину завершить карьеру появилось после его боя с украинским боксером Сергеем Деревянченко.

И лишь потому, что бой с Деревянченко получился близким, многие задались вопросом, не приближается ли Геннадий к завершению своей карьеры? Нет, я так не считаю. Я думаю, что у него просто был небольшой переходный период с [новым тренером] Джонатоном Бэнксом. Я ожидаю, что он покажет разрушительное выступление в поединке против Шереметы и выиграет нокаутом. Он чрезвычайно мотивирован продолжать и драться с кем угодно. Удовольствие от работы с Геннадием состоит в том, что он никогда не отворачивается от возможностей и вызовов, - сказал Хирн.

Промоутер считает, что Геннадий провел два потрясающих поединка с "Канело" Альваресом.

Многие люди считали, что он (GGG) тогда выиграл, некоторые отдавали победу "Канело", а кто-то увидел в них ничью. Но это бесспорно были два великолепных боя. Затем он вернулся на ринг в довольно прямолинейном поединке против Стива Роллса, после чего провел еще один шикарный бой — с Сергеем Деревянченко. , — заключил Хирн.



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